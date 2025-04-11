11 Nisan Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir okullar tatil mi? Valilik açıklaması son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde birçok bölgede kar yağışı beklendiği belirtildi. Ankara'da okulların tatil edilmesiyle, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir illerinde de kar tatili beklentisi oluştu. Meteoroloji'nin bu iller için yaptığı hava durumu tahminleri ile okulların tatil olmasına ilişkin valilik açıklamaları son durumunu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Peki 11 Nisan Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir okullar tatil mi? İşte son gelişmeler.
Ülkenin büyük kısmında etkili olması beklenen kar yağışı, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir illerinde de bekleniyor. Kar yağışı uyarılarıyla birlikte, öğrenciler okullar tatil edildi mi? sorusunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminleri ile tatil hakkındaki son gelişmeler.
ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji raporlarında kar yağışı beklenilen Çankırı ili için henüz tatil açıklaması yapılmadı. Valilikten açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer alacak.
KIRIKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kırıkkale'de kar yağışının beklendiği illerden olup, kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji'nin tahminlerinde kar yağışı beklenilen Kırşehir'de de okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklama yer almıyor.
Meteorolojiden Çankırı için kuvvetli rüzgar uyarısı
Çankırı'da beklenen kuvvetli rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çankırı için 11 Nisan tarihinde kuvvetli rüzgar tahmininde bulundu. Yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Nisan Cuma günü Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.