1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ BAŞVURU EKRANI: Düşük faizli konut kredisi ne zaman hesaplara yatacak? OVP ile...

KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.

Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.