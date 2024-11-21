Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı düşük faizli konut kredisi kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için umut vadediyor. Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek olan "İlk Evim Projesi," dar gelirli ve orta sınıf vatandaşlara 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade gibi avantajlarla konut sahibi olma imkanı sunacak. Bu projeyle birlikte ev sahibi olmayı hayal eden binlerce kişi için önemli bir fırsat oluşturulacak.
"Düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu düşük faizli konut kredisi kampanyası, ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. "İlk Evim Projesi" kapsamında uygulanacak kampanya, 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade seçeneğiyle dikkat çekiyor. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için umut vaat eden bu proje, özellikle dar gelirli ve orta sınıf kesimler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!
BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.
Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:
Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.
İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde. Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:
BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.
Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.
1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?
1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.
Daha önce hayata geçirilen kampanyalara bakıldığında kredi vade süresinin uzatılması bekleniyor. Düşük faizli ev kampanyası ile ilk evini alacaklara 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.
KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.
Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.
ÖRNEK HESAPLAMA
Kredi türü: Konut kredisi
Kredi tutarı: 2.000.000 TL
Kredi vadesi: 180 ay
Faiz oranı: 1.20
2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:
Aylık Taksit: 27.174,45 TL
Faiz Oranı: %1,20
Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL