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14.469 TL ve üstü emekli maaşı alanlar ek ödenecek! Başvurusu onaylanan 4C, SSK, BAĞ-KUR emeklisine...

14.469 TL ve üstü emekli maaşı alanlar ek ödenecek! Başvurusu onaylanan 4C, SSK, BAĞ-KUR emeklisine...

10:3728/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi, bu yıl 4 bin lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıla göre %33 oranında artış gösteren ikramiye tutarı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek kanun teklifi sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ramazan Bayramı’na 10 günden az bir süre kala, emekliler ödeme günlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki emeklilik dilekçesi verenler yeni ikramiyeden yararlanabilecek mi?

Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı netleşti. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve hak sahipleri ikramiyelerini alacak. Gözler, resmi açıklamaların yapılacağı tarihe çevrildi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, emeklilerin alacağı bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için, yasaya göre, bayramın olduğu ayda emeklilik maaşının bağlanmış olması gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti.

Bu tarihlerde maaş bağlanan emekliler, ikramiye ödemelerini aldılar. Ayrıca, Mart sonuna kadar başvurarak Nisan ayında maaş bağlananlar da bu ödemeden faydalandılar.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve Mayıs ayı sonuna kadar başvuru yapanlar, Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanların maaşları bağlanacak ve ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. Başvurular zamanında işleme alınamazsa bile, maaş bağlanır bağlanmaz emekliler bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.

MAYIS SONRASINDA YAPILAN BAŞVURULARIN DURUMU

Mayıs sonrasında yapılan emeklilik başvuruları ise bir sonraki yılın bayram ikramiyesi ödeme tarihleriyle işleme alınacak. Yani, 2025 yılına ait Kurban Bayramı ikramiyesi, Mayıs sonrasında başvuruda bulunan emekliler için geçerli olacak.

İKRAMİYE MİKTARLARI VE ÖDEME KURALLARI

Yasa gereği, bayram ikramiyesi her emekliye 4 bin TL olarak ödeniyor. Ölüm aylığı alan emekliler için ise ödeme tutarları, ölüm aylığının oranına göre değişiklik gösteriyor.

Yüzde 75 ölüm aylığı alanlara 3 bin TL, yüzde 50 oranı olanlara 2 bin TL, yüzde 25 oranı olanlara ise 1 bin TL ödeme yapılıyor. Ayrıca, iki aylık ölüm aylığı alanlar için en yüksek ödeme tutarı üzerinden hesaplama yapılıyor.

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