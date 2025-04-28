14.469 TL ve üstü emekli maaşı alanlar ek ödenecek! Başvurusu onaylanan 4C, SSK, BAĞ-KUR emeklisine...

Yüzde 75 ölüm aylığı alanlara 3 bin TL, yüzde 50 oranı olanlara 2 bin TL, yüzde 25 oranı olanlara ise 1 bin TL ödeme yapılıyor. Ayrıca, iki aylık ölüm aylığı alanlar için en yüksek ödeme tutarı üzerinden hesaplama yapılıyor.