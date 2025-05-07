14.469 TL ve üstü maaş alan SSK, BAĞ-KUR ve 4C'li emekliler dikkat! Emekliye yeni zamlı maaş listesi oluştu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla, emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak-Nisan döneminde oluşan kümülatif artış maaş hesaplamalarında referans alınacak. Memurlar ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Temmuz 2025’te geçerli olacak zam oranları, Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Zam beklentisi, yaklaşık 20 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.
TÜİK’in Nisan ayı enflasyon verisini duyurmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların Temmuz 2025 maaş zammına temel oluşturacak 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Ocak-Nisan döneminde oluşan TÜFE artışıyla birlikte, emeklilerin şimdiden alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Memurlar için ise toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı hesaplarına eklenecek. Mayıs ve Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla zam oranları kesinleşecek. Emekliler için 4 aylık kümülatif artış ve zam tablosu netleşirken, Temmuz ayında maaşlar yeniden artacak.
TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak nisan ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 13,36 OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 39'un altına gerilerken aylık bazda ise artış yüzde 2,46 oldu. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,00 olarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Enflasyon - Yıllık - Aylık
04-2025 - 37,86 - 3,00
03-2025 - 38,10 - 2,46
02-2025 - 39,05 - 2,27
01-2025 - 42,12 - 5,03
Bu hesaba göre kümülatif olarak hesaplanan 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 13,36 olarak kayıtlara geçti.
4 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon oranı ve maaş zammı tablosu belli oldu.
4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36
4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36
Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 12,29
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TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ KALDI
Yaklaşık 4 milyon memur ve 16 milyonu aşkın emeklinin geliri temmuzda yeniden belirlenecek. Emekli ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına zam alıyor.
SSK, Bağ-Kur emekli zammı doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken, memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanan bir formül üzerinden maaşlarına zam alıyor. Enflasyon farkı burada bir önceki dönemde verilen toplu sözleşmenin üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını ifade ediyor.