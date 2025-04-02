14.469 TL ve üstü maaş alanlar yararlanacak! Bankalar ödeme miktarlarını güncelledi: Emekli promosyon tutarları...

Nisan ayı ile birlikte emeklilerin gündeminde hem bayram ikramiyeleri hem de bankaların sunduğu promosyon ödemeleri yer aldı. Devlet, emeklilerin bayramlarını daha rahat geçirebilmeleri için ikramiye ödemelerini yaparken, bankalar da maaş müşterilerine sundukları promosyonlarla ilgiyi topluyor. Bu yıl, emeklilere sunulan promosyon ödemeleri dikkat çekerken, bankaların sunduğu rakamlar da emekli maaşını taşıyanlar için önemli bir tercih sebebi oluyor. Peki, 2025 Nisan ayı itibariyle emekli promosyonları ne kadar oldu? En yüksek ödeme hangi bankadan yapılıyor? İşte bu soruların yanıtları ve emekli promosyonlarının detayları…

1 /9 Nisan 2025 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında önemli güncellemeler yapıldı. Emekli vatandaşlar, maaşlarını mevcut bankalarından farklı bir bankaya taşıyarak cazip promosyon fırsatlarından faydalanabiliyor. Kamu ve özel bankalar, sundukları avantajlı kampanyalarla emekli maaşlarını taşıyanlara 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme sağlıyor.

2 /9 NİSAN AYIYLA EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ! Nisan ayı ile birlikte bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 20.00 TL'ye ulaştı. İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri: ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 /9 VAKIFBANK Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı. 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

4 /9 HALKBANK Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

5 /9 QNB FİNANSBANK 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz. Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

6 /9 GARANTİ BANKASI Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir. AKBANK SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı! Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

7 /9 İŞ BANKASI Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

8 /9 YAPI KREDİ Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri; 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL, 20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor. Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.