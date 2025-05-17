15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

2025 yılında yapılacak sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında başvuru sürecini tamamlayan adaylar, şimdi mülakat yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre başvuru sonuçları ilan edilirken, gözler sözlü sınav merkezleri ve tarihlerini belirleyecek olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Mülakat yerlerinin Haziran ayı başında erişime açılması beklenirken, adaylar sınav giriş belgelerine e-Devlet ya da MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Atama sürecinin en kritik aşamasına girilirken, adaylar heyecanla resmi duyuruyu bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl gerçekleştireceği 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 21 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruları onaylanan adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek kontenjan sayısının üç katı oranında sözlü sınavlara katılmaya hak kazandı. Atama yapılacak alanlardaki kadrolara başvuran adaylar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek mülakat yerleri ve tarihler için geri sayıma geçti. Kritik sözlü sınav aşamasının ardından, tercih ve atama süreciyle birlikte öğretmenlik hayali gerçeğe dönüşecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış, sınav giriş belgeleri 10 Haziran'da ilan edilmişti. 2025 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin en geç mayıs ayının son haftası duyurulması bekleniyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, mülakat yerlerini ve tarihlerini e-Devlet üzerinden temin edecekleri sınav giriş belgeleriyle öğrenebileceklerdir. Sınav giriş belgeleri, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişilebilecek olup, bu belgelerde mülakat tarihi, saati ve sınav merkezi gibi bilgiler yer alacak.
Sözlü sınavlarda başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilecek olup, tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar sözlü sınavların tamamlanmasının ardından yapılacak.