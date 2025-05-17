15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl gerçekleştireceği 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 21 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruları onaylanan adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek kontenjan sayısının üç katı oranında sözlü sınavlara katılmaya hak kazandı. Atama yapılacak alanlardaki kadrolara başvuran adaylar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek mülakat yerleri ve tarihler için geri sayıma geçti. Kritik sözlü sınav aşamasının ardından, tercih ve atama süreciyle birlikte öğretmenlik hayali gerçeğe dönüşecek.