15 Temmuz 2025 Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye’nin önemli resmi tatillerinden biri olarak her yıl anılıyor ve bu özel gün, Borsa İstanbul’un (BİST) işlem takvimini doğrudan etkiliyor. 15 Temmuz borsa açık mı? sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 2025 yılında Salı gününe denk gelen 15 Temmuz’da Borsa İstanbul’un açık olup olmayacağı, hisse senedi, VİOP ve diğer sermaye piyasası işlemlerini planlayan yatırımcılar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz’da Borsa İstanbul işlem görecek mi, yoksa kapalı mı olacak?