15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olmasından dolayı bazı sorular gündeme geldi. Bunlardan biri de Borsa İstanbul ile ilgili oldu. Peki 15 Temmuz Borsa açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Borsa İstanbul resmi tatil mi? İşte Borsa İstanbul'da işlem yapacak olanların bilmesi gerekenler
15 Temmuz 2025 Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye’nin önemli resmi tatillerinden biri olarak her yıl anılıyor ve bu özel gün, Borsa İstanbul’un (BİST) işlem takvimini doğrudan etkiliyor. 15 Temmuz borsa açık mı? sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 2025 yılında Salı gününe denk gelen 15 Temmuz’da Borsa İstanbul’un açık olup olmayacağı, hisse senedi, VİOP ve diğer sermaye piyasası işlemlerini planlayan yatırımcılar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz’da Borsa İstanbul işlem görecek mi, yoksa kapalı mı olacak?
15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?
15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacaktır. Bu gün borsa seansları düzenlenmeyecek, hisse senetleri, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Ayrıca takas ve ödeme süreçleri de geçici olarak durdurulacaktır.
BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ 2025
-1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı
-29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı
-30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı
-23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
-1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
-19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
-5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
-6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı
-15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
-30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı
-28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
-29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Kapalı
15 TEMMUZ’DA BANKALAR AÇIK MI, EFT-HAVALE YAPILIR MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için bugün özel ve kamu bankaların tamamı kapalı olacak.
Resmi tatillerde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Buna göre EFT işlemleri, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.
Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.
2025 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ
1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı