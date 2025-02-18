16 milyon emekli yararlanacak: Bayram ikramiyesi ve promosyonlar ne kadar artacak? Ek kazanç takvimi

16 milyon emekli, banka promosyonları ve bayram ikramiyesi için gözlerini yetkililerden gelecek açıklamalara çevirdi. Emekli maaşı promosyonları, SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni anlaşma ile netleşecek. Öte yandan, bayram ikramiyeleri 21 Şubat’ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınacak. İkramiye ve promosyon tutarlarının ne kadar olacağı konusunda beklentiler artarken, gelişmeler yakından takip ediliyor.
Milyonlarca emekli, banka promosyonları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili gelişmelere odaklandı. Bayram ikramiyeleri, 21 Şubat'ta yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında değerlendirilecek. Banka promosyonları ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı yeni protokolle netleşecek.
EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SGK ile 19 kamu ve özel bankanın emekli maşlarına ilişkin promosyon anlaşmasını mart ayında güncellemesi bekleniyor.
2025 YILI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?
Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.
2025 yılı için promosyon tutarlarının kamu bankalarında 18 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.
Özel bankalarda ise bu rakamın 40 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor. Bankalar, promosyon kapsamında nakit paranın yanı sıra faizsiz kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ek seçenekler de sağlıyor.
KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR?
Mevcut uygulamaya göre emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.
Ayrıca bankalar promosyonla birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi farklı seçenekler de sunuyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK?
Emekliler, bu yıl mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacaklar.
Geçen yıl bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilmiş ve emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapılmıştı.
İkramiyeler ile ilgili 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında bir rakam kamuoyunda uzun süredir konuşuluyor. Emekli ikramiyelerine yüzde 30 artış yapılırsa 3 bin 900 liraya yükselecek. Bu oran yüzde 35 olursa 4 bin 50 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde 4 bin 200 liraya çıkacak. Zam oranı yüzde 50 olursa da 4 bin 500 liraya yükselecek. Öte yandan emeklilere, haziran ayında yüzde 15,75 zam yapılmıştı. İkramiyeler, bu oranda artırılırsa 3 bin 472 liraya çıkacak.
KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar uygulamadan faydalanabilecek. 1 Mart itibarıyla emekliliğe hak kazananlar da ikramiye alabilecek.