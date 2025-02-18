16 milyon emekli yararlanacak: Bayram ikramiyesi ve promosyonlar ne kadar artacak? Ek kazanç takvimi

2025 YILI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.

2025 yılı için promosyon tutarlarının kamu bankalarında 18 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.