16.3 milyon emekliye 17-18-19-28 Ocak'ta yatacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara duyuru geldi

Emeklilerin merakla beklediği maaş zammı oranları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle netleşti. Ocak 2025 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan artışlar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yeni düzenlemelerle belirlendi. Daha önce 12.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yeni düzenlemelerle artırıldı. 2025 Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları da hesaplandı. TÜİK verilerine göre Aralık ayı enflasyon oranı aylık %1,03, yıllık %44,38 olarak açıklandı. Bu oranlar, emekli maaşlarının güncellenmesinde önemli bir kriter oldu.
2025 yılına ait emekli maaş zammı oranları açıklandı. TBMM'den geçen düzenleme sonrası, en düşük emekli maaşı artırılarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan zam oranları, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Henüz zamlı maaşların ödeme tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmamış olsa da, gözler Banka ve PTT hesaplarına yapılacak yatırımlarda.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.
Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığı 14 bin 469 liraya yükselirken, artış yüzde 15,75 oldu.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2025?
Maaşlara yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. Öncelikle en düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.
2025 ocak ayı emekli maaşı zammı sonrası, zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2025 OCAK
Emeklilerin maaş zamları belli oldu. 2024 Temmuz-Aralık dönemine ait emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı verisine göre yüzde 15.75 olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı olarak çekecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM VERİLECEK Mİ, ARTACAK MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "(En düşük emekli maaşı) Bu konuda bir çalışma yapacağız. Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum" dedi.
Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin görüşleri sorulan Yılmaz, asgari ücret oranıyla emekliye artış oranının mukayese edilmesinin doğru olmayacağını söyledi.
Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizerek, " Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.