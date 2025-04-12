1685 daimi işçi alımı yapacak! 9 il için ilan açıldı: 14-18 Nisan tarihlerinde İŞKUR üzerinden...

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 2025 yılı için çeşitli illerde istihdam edilmek üzere toplamda 1685 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 14-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Türkşeker, iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, alımların hangi illerde yapılacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak konusu oldu.

1 /5 Başvurular, Türkşeker’in 100. yılı şerefine gerçekleştirileceği için bu alım, fabrikanın tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olacak. Başvuruların açılmasından sonra adaylar, Türkşeker’in farklı illerdeki fabrikalarında çalışmak üzere istihdam edilecek.

2 /5 Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

3 /5 TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

4 /5 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.