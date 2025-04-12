1685 daimi işçi alımı yapacak! 9 il için ilan açıldı: 14-18 Nisan tarihlerinde İŞKUR üzerinden...

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), 2025 yılı için çeşitli illerde istihdam edilmek üzere toplamda 1685 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 14-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Türkşeker, iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, alımların hangi illerde yapılacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak konusu oldu.
Başvurular, Türkşeker’in 100. yılı şerefine gerçekleştirileceği için bu alım, fabrikanın tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olacak. Başvuruların açılmasından sonra adaylar, Türkşeker’in farklı illerdeki fabrikalarında çalışmak üzere istihdam edilecek.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.
İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER
İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mİ?
İşçi alımı için aranan başvuru şartları henüz açıklanmadı. Detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve ilanın İŞKUR üzerinden yayınlanması bekleniyor.