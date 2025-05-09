1810, 3600, 3750, 4200, 4600 günle emeklilik kapısı aralandı! SGK 4A - 4B kapsamında anında emeklilik

5 YIL PRİMLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybedenler, bunu sağlık kurulu raporuyla onaylattığında 1.800 gün (5 yıl) primle başka şart olmadan emekli olabiliyor. Bu emekliliğe malulen emeklilik deniliyor. 1800 gün primi olan ve çalışamayacak durumda olan sigortalılar SGK'ya müracaat ederek kendilerini bir hastaneye sevk ettiriyor. Hastanede heyet tarafından değerlendirilen sigortalının en az yüzde 60 ve üzerinde bir iş göremezlik raporu alması gerekiyor. Bu rapor SGK sağlık kurulu tarafından da onaylanırsa, sigortalı malulen emekli ediliyor. Böylece emekli maaşı bağlanıyor.