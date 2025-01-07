1.969 TL ARTIŞ GELDİ: En düşük emekli maaşı için yeni rakam resmen belli oldu: Yüzde 15,75 artışla...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.