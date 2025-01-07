1.969 TL ARTIŞ GELDİ: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 12.500 TL maaş alan SSK-Bağkur'luya emekli zammı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenirken, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Milyonlarca emekli, yeni maaşlarını alacakları tarihi beklerken, detaylar netleşmeye başladı. Zam oranıyla birlikte, maaş artışlarının yanı sıra refah payı eklenip eklenmeyeceği konusu da merak ediliyor. İşte emekli maaşı düzenlemelerine dair tüm ayrıntılar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklileri ilgilendiren zam oranını açıkladı. Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklamaya göre, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılarak 14 bin 469 TL’ye çıkarıldı. Milyonlarca emekli, yeni maaş düzenlemesinin ardından ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Zam oranı ve detaylara ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur emeklisinin taban aylığı yüzde 11,54 zam ile 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşı yüzde 11,54 zam ile 39 bin 177 TL'den 43 bin 726 TL'ye yükseldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan %15,75 oranındaki zam sonrası, maaşlarda oluşan yeni tutarlar şu şekilde belirlendi:
Mevcut maaşı 12.500 TL olan bir emeklinin zamlı maaşı 14.469 TL oldu.
12.600 TL maaş alan bir emekli zam sonrası 14.585 TL maaş alacak.
13.000 TL maaş alanlar için yeni maaş 15.048 TL oldu.
13.500 TL maaş alanların yeni maaşı 15.626 TL olarak belirlendi.
Mevcut maaşı 15.000 TL olanlar zam sonrası 17.363 TL maaş alacak.
15.500 TL maaş alanların maaşı 17.941 TL oldu.
16.000 TL maaş alanlar için zamlı maaş 18.520 TL oldu.
18.000 TL maaş alanların yeni maaşı 20.835 TL olarak hesaplandı.
Mevcut maaşı 19.000 TL olan bir emekli, zam sonrası 21.993 TL maaş alacak.
20.000 TL maaş alanlar zamla birlikte 23.150 TL maaş alacak.
24.000 TL maaş alanların maaşı 27.780 TL'ye yükseltildi.
25.000 TL maaş alanların maaşı 28.938 TL oldu.
26.000 TL maaş alanlar için yeni maaş 30.095 TL oldu.
30.000 TL maaş alan emeklilerin yeni maaşı 34.725 TL olarak belirlendi.
31.000 TL maaş alan bir emekli zam sonrası 35.883 TL maaş alacak.
32.000 TL maaş alanların maaşı zamla birlikte 37.040 TL'ye çıktı.
Mevcut maaşı 39.000 TL olan emeklinin yeni maaşı 45.143 TL oldu.
40.000 TL maaş alan bir emekli zam sonrası 46.300 TL maaş alacak.