Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı. Ataması yapılan öğretmenler göreve başlayacakları tarihi araştırmalarına başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
İstanbul'da düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Eğitimin altyapısını bu kadar geliştirirken eğitimin taşıyıcısı, sütunu olan öğretmenlerimizi de elbette ihmal etmedik. 800 bin öğretmen ataması yaptık." dedi. Ataması yapılan öğretmenler, ’20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlama tarihini araştırıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.
YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecek. 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik daha önce değerlendirmelerde bulunmuştu.
Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." demişti.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARNAMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre, atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.
İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.
Tebligat adresi adayların tercih başvurusunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacak.
Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecek.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir.
Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.
MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA BELGELERİ NELER?
Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenlerden göreve başlama esnasında istenecek belgeleri açıkladı. İşte istenen belgeler listesi;
1- Nüfus Cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi,
2- Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen / beyan edilen atamaya esas olan;
a) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, ayrıca e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi.
b) Varsa pedagojik formasyon belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,
c) Varsa denklik belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,
d) Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair resmi belgenin (Transkript kabul edilmeyecektir.) aslı ya da onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,
3- Askerlik Durum Belgesi, (E-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya kare kodlu çıktı kabul edilmektedir.)
4- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (E-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)
5- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (6 adet)
6- Elektronik Mülakat Başvuru Formu.
7- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi, (İlahiyat Fakültesi mezunları mezun oldukları fakültelerinden formasyon aldıklarına dair resmi yazı alacaklardır.)
8- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
9- Ataması yapılan ve halen askerde olan sözleşmeli öğretmenler, dilekçeleri ile birlikte muhtemel terhis tarihlerine ilişkin yazıyı atandıkları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. (viransehir63_insankaynaklari@meb.gov.tr)
10- Tercih sonuç çıktısı (E-Devletten alınacak )
NOT 1: Göreve başlama işlemleri güvenlik soruşturmasından sonra yapılacaktır. Güvenlik soruşturması sonuçlandığında ilgili kişi aranarak göreve başlama işlemleri için çağırılacaktır.
(Vekâleten göreve başlamalar kabul edilmeyecektir.)