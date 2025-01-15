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25 bin lira üzeri telefonlar için kaç taksit yapılacak? Yeni düzenlemenin detaylarını Ticaret Bakanlığı açıkladı

25 bin lira üzeri telefonlar için kaç taksit yapılacak? Yeni düzenlemenin detaylarını Ticaret Bakanlığı açıkladı

10:2515/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>20 bin ve 25 bin lira üzeri telefonlar için kaç taksit yapılacak?</p>
20 bin ve 25 bin lira üzeri telefonlar için kaç taksit yapılacak?

Ticaret Bakanlığının haksız fiyat değerlendirmesinden perakende ticarete, otomotivden emlak sektörüne kadar geçen yıl çıkarılan pek çok düzenlemesi bu yıl da uygulanacak. Telefon satışlarına da kural ve yükümlülükler getirildi, taksit sayısında değişiklikler yapıldı. Peki 20 bin ve 25 bin lira üzeri telefonlar için kaç taksit yapılacak?

Ticaret Bakanlığı, 2024'te çıkarılan ve 2025'te de uygulamada olacak iç ticaret düzenlemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Perakende ticaret alanında haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon liraya ve stokçuluğun ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Bir takvim yılında üç defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılabilmesine imkan tanındı.

Telefon ve taşıt satışlarına da kural ve yükümlülükler getirildi, taksit sayısında değişiklikler yapıldı.


20 bin ve 25 bin lira üzeri telefonlar için kaç taksit yapılacak?

Fiyatı 25 bin lira üzerindeki cep telefonları ile sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20 bin lira üzerindeki cep telefonları için 3 ay taksit yapılması için düzenlemeye gidildi.



Taşıt satışlarında taksitlendirme aralıklarının nihai fatura değerleri alt eşiği 400 bin liraya, üst eşiği 2 milyon liraya yükseltildi.

Perakende ticaret alanında haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi. Ayrıca, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip zincir mağaza şubelerinde glütensiz tatlı ve tuzlu atıştırmalık ile un, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerde ise bu ürünlere ilave olarak glütensiz ekmek, makarna gibi ürünlerinin satışa sunulmasına yönelik tebliğ yürürlüğe alındı.

#Ticaret Bakanlığı
#telefon satışı
#cep telefonu taksit sayısı

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