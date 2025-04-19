20 NİSAN 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

İstanbul'da 20 Nisan 2025 Pazar günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın yaptığı açıklamalara göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde saatlerce sürecek. Toplamda 14 ilçe bu kesintilerden etkilenecek. Hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi olacağı da belli oldu. İşte 20 Nisan’da elektriğin olmayacağı ilçeler…

1 /16 İstanbul'da 20 Nisan Pazar günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın yaptığı açıklamalara göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde saatlerce sürecek. Toplamda 14 ilçe bu kesintilerden etkilenecek. Hangi ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi olacağı da belli oldu. İşte 20 Nisan’da elektriğin olmayacağı ilçeler…

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