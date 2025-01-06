2008 öncesi sigorta girişli olanlara emeklilik şartları değişiyor! 31 Aralık 2008 tarihi de dahil...

550 bin çiftçinin gözü Meclis'te

Sigorta kayıtlarında eksikliği bulunduğu için gerek emeklilik süreçlerinde gerek prim eksiği yüzünden borçlu sayılan 550 bin çiftçinin kayıt altına alınamayan sigortalılık durumları, SGK sicillerine işlenecek. Böylece çiftçilerin emeklilik iş ve işlemleri de hızla sonuçlandırılacak. Teklifin yasalaşması halinde, tarımsal faaliyetlerinin başlaması ve sonlanmasına ilişkin olarak ilgili meslek kuruluşlarınca yasal değişikliğin yürürlük tarihinden önceki sürelere ait bildirim yükümlülüklerinden doğan cezalar da silinecek.