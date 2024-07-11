2024 Sıfır araba kampanyası başladı: Stok bitirme yarışı araç sahibi yapacak! 942 Bin TL'den başlayan fiyatlarla...

Otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Avrupa Mutabakatı'na göre, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbiri ve teknolojisi bulunmayan otomobiller artık Türkiye'de satışa sunulamayacak. Yeni araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2), başlangıçta 7 Temmuz'da yürürlüğe girecekti, ancak bu tarih 31 Ağustos 2024'e ertelendi. Bu durum, mevcut stoklarını eritmek isteyen markaların ardı ardına kampanyalar başlatmasına neden oldu.

1 / 22 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihinin 31 Ağustos 2024'e ertelenmesi, ithal otomobilleri kapsamıyor. Bu değişiklik yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçlar için geçerli. Peki, markaların Temmuz ayındaki kampanyaları neler?

2 / 22 Ford 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi

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4 / 22 Renault 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi

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9 / 22 Peugeot 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi

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17 / 22 Opel 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi

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