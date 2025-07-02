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2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

10:222/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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2024-2025 eğitim öğretim yılı için BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sürecinde sona yaklaşılıyor. Aday öğrenciler ve veliler, bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024-2025 eğitim öğretim yılı için BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sürecinde sona yaklaşılıyor. Aday öğrenciler ve veliler, bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bireysel değerlendirme süreci 27 Haziran'da tamamlandı. 

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılı BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 4 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edilecek. Bireysel değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, BİLSEM’de eğitim alma hakkı kazanacak.


BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmî sitesi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapabilecek. https://meb.gov.tr adresinde ya da e-Okul sistemi üzerinden sonuç ekranına ulaşılabilecek.


İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler için başvuru süreci şu tarihler arasında yürütülecek:

İtiraz başvuruları: 7 – 11 Temmuz 2025

Bu tarihler arasında yapılan itirazlar, resmi süreç doğrultusunda değerlendirilerek karara bağlanacak.


BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını şu tarihler arasında gerçekleştirecek:

Kayıt tarihleri: 28 Temmuz – 29 Ağustos 2025

Bu süreçte öğrencilerin kayıt için gerekli belgelerle birlikte ilgili BİLSEM merkezlerine başvurmaları gerekecek.


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