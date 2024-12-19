2025 yılında işsizlik maaşı tutarları, asgari ücrete yapılacak zam oranına göre belirlenecek. İşsizlik maaşı, brüt asgari ücretin %40’ı ile %80’i arasında değişmektedir. Asgari ücrette beklenen artışla birlikte, 2025 işsizlik maaşı ne kadar olacak? sorusu sıkça gündeme gelmektedir. Peki yeni yıl işsizlik maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte 2025 Ocak İŞKUR işsizlik maaşı hesaplaması!
İşsizlik maaşı 2025 hesaplama tablosu, asgari ücret zammıyla birlikte artmaya başlayacak. Yeni yıla az bir süre kala Ocak ayında belirlenecek olan asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da yenilenecek. Asgari ücret zam arını, işsizlik maaşı alan ve almaya devam edecek olan vatandaşların gündeminde. Peki, 2025'te işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel rakam.
Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı, en düşük, yüksek işsizlik maaşı, GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora ve stajyer maaşları değişecek. Peki işsizlik maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte 2025 Ocak İŞKUR işsizlik maaşı hesaplaması!
İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak?
İşsizlik maaşı, sigortalı çalışanların kendi istek ve kusurları dışında işsiz kaldıklarında belirli şartları sağlamaları halinde aldıkları bir ödenektir. 2025 yılı için işsizlik maaşı tutarları, sigortalının son dört aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanır ve aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez.
Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsizin ödeneğe esas kazançları ne kadar yüksek olursa olsun en yüksek ödenek olan 15 bin 880,54 TL tutarında ödenek verilmektedir. Hâlen uygulanmakta olan bu ödenek taban ve tavanı yılbaşından itibaren asgari ücrete yapılacak güncelleme oranında değişecektir.
Asgari ücrete yüzde 35 oranında artış yapılırsa, işsizlik maaşı hesaplaması şu şekilde olacak. Asgari ücretten çalışanların işsizlik ödeneğinin 7 bin 940 TL’den 10 bin 720 TL’ye kadar, çalışırken prime esas kazançları yüksek olanların ise en fazla alacakları ödenek miktarı da 15 bin 880 TL’den 21 bin 438 TL’ye kadar yükselmesi muhtemeldir.
İşsizlik Maaşı Alma Şartları
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak.
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik Maaşı Süresi Ne Kadar?
600 gün prim ödemiş olanlara: 180 gün (6 ay)
900 gün prim ödemiş olanlara: 240 gün (8 ay)
1.080 gün prim ödemiş olanlara: 300 gün (10 ay)
İşsizlik maaşı başvurusu ne zaman nereye yapılır?
İşten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılmalıdır. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.