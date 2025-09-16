Yeni Şafak
2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç açıklaması

17:2016/09/2025, Salı
KPSS Lisans sınavları gerçekleşti. Devlet kadrolarına yerleşmek isteyen memur adayları sonuçları bekliyor. ÖSYM tarihleri daha önce paylamıştı fakat bu bilgiye sahip olmayanlar ya da unutanlar "2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıkça yöneltiyor. Devlet kadrolarına atanmak isteyen adayların heyecanla beklediği 2025 KPSS Lisans sonuçları için tarih belli oldu. İşte ÖSYM KPSS sonuç açıklaması.

Devlet memuru olarak iş güvencesine sahip olmak, düzenli maaş, emeklilik ve sosyal haklar gibi birçok avantaj nedeniyle her yıl yüz binler KPSS'ye giriyor. Bu yıl da son sınavlar 14 Eylül'de gerçekleşti. Şimdi adayların gündeminde sonuçlar var. Peki, 2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?


ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Sonuçlara Nasıl Erişilecek?

Adaylar, KPSS Lisans sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden erişebilecek. Sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılması yeterli olacak. Sonuçlara ulaşmak için https://sonuc.osym.gov.tr adresi kullanılabilir.

