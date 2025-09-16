2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç açıklaması

Devlet memuru olarak iş güvencesine sahip olmak, düzenli maaş, emeklilik ve sosyal haklar gibi birçok avantaj nedeniyle her yıl yüz binler KPSS'ye giriyor. Bu yıl da son sınavlar 14 Eylül'de gerçekleşti. Şimdi adayların gündeminde sonuçlar var. Peki, 2025 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?