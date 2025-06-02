2025 Kurban Bayramı arefesinde okullar tatil mi, yarım gün mü?

5 HAZİRAN AREFE GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025’te okullar yarım gün eğitim verecek. Geleneksel uygulamalara uygun olarak:

Sabah saatlerinde ders işlenecek,

Öğle saatinden sonra ise öğrenciler ve öğretmenler için idari izin uygulanacak.

Bu nedenle öğrenciler için 5 Haziran Perşembe günü yarım gün tatil olacak.



