2025 Kurban Bayramı arefesinde okullar tatil mi, yarım gün mü?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, arefe günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 2025 yılında Kurban Bayramı arefesi, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Peki, bu özel günde eğitim kurumlarında ders olacak mı? Arefe günü resmi tatil sayılıyor mu?
Kurban Bayramı arefe gününde okulların tatil olup olmayacağı öğrencilerin merak konusu. Peki, arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü?
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe, bayramın birinci günü ise 6 Haziran Cuma olarak belirlendi. Bayram 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
5 HAZİRAN AREFE GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI, TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025’te okullar yarım gün eğitim verecek. Geleneksel uygulamalara uygun olarak:
Sabah saatlerinde ders işlenecek,
Öğle saatinden sonra ise öğrenciler ve öğretmenler için idari izin uygulanacak.
Bu nedenle öğrenciler için 5 Haziran Perşembe günü yarım gün tatil olacak.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ SAYILIYOR?
Arefe günü, tüm gün resmi tatil olarak kabul edilmez. Ancak kamu çalışanları için öğleden sonra resmi tatil uygulanır. Bu kapsamda:
Devlet kurumları, bankalar ve okullar öğleden sonra kapalı olacak.
Özel sektör ise şirketlerin iç uygulamalarına göre tam gün ya da yarım gün mesai yapabilir