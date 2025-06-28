2025 mali tatil ne zaman başlayacak, hangi işlemler ertelenecek? Vergi ve SGK takvimine dikkat

Vergi ve sosyal güvenlik işlemlerini yakından ilgilendiren mali tatil, 2025 yılında da Temmuz ayında uygulanacak. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen bu süreçte, belirli bildirim ve beyanların son tarihleri erteleniyor. Peki, 2025 mali tatil tam olarak hangi tarihler arasında olacak? Bu dönemde hangi yükümlülükler erteleniyor, hangileri kapsam dışı kalıyor?
2025 mali tatili, mükelleflere ve işverenlere işlem ve bildirimlerde ek zaman tanıyor. Hangi yükümlülüklerin ertelendiği, hangilerinin kapsam dışı kaldığı dikkatle incelenmeli. Hem vergi daireleri hem de SGK işlemleri için süreci resmî takvim ve Özelgeler üzerinden takip etmek önemli.
2025 MALİ TATİL NE ZAMAN?
2025 yılında mali tatil, 1 Temmuz Salı günü başlayacak ve 20 Temmuz Pazar günü sona erecek. Bu tarihler arasında, kanun kapsamına giren bazı bildirim, beyanname ve ödeme yükümlülüklerinin süresi tatilin bitimini takip eden ilk iş günü ya da belirli ek sürelerle ertelenecek.
MALİ TATİL SÜRESİNCE HANGİ İŞLEMLER ERTELENECEK?
Mali tatil boyunca yapılması gereken bazı işlemler için süre uzatımı sağlanacak. Özellikle;
Vergi beyannameleri,
Bazı sosyal güvenlik bildirimleri,
Kurumlara verilmesi gereken belgeler
gibi yükümlülüklerin süreleri, tatilin sona erdiği günü takip eden ilk 7 iş günü sonuna kadar yerine getirilebilecek. Bu yıl için bu süre 28 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.
MALİ TATİLDE HANGİ İŞLEMLER KAPSAM DIŞI?
Ancak her işlem mali tatil kapsamında değerlendirilmez. Kanun gereği aşağıdaki işlemler mali tatilden etkilenmeyecek:
İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri
e-Bildirge üzerinden yapılan çalışmazlık (raporlu) bildirimleri
Vizite kağıdı düzenlemeleri
Borç yapılandırması kapsamındaki ödemeler
Dava açma ve itiraz süreleri
Bu işlemler için yasal sürelere dikkat edilmeli ve tatil süresi beklenmeden işlemler zamanında yapılmalıdır.
SGK DENETİMLERİ MALİ TATİLDE DEVAM EDECEK Mİ?
Sosyal Güvenlik Kurumu denetimleri mali tatil boyunca da devam edecek. Müfettişler ve denetmenler, işyerlerinde gerekli incelemeleri yapabilecek, belge talebinde bulunabilecek. Eğer belgelerin teslim süresi tatil dönemine denk gelirse, son gün olarak 28 Temmuz 2025 Pazartesi dikkate alınacak.
HAZİRAN AYI PRİM VE BEYANLARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Haziran 2025 dönemine ilişkin:
Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi için son tarih: 28 Temmuz 2025 Pazartesi
Sigorta prim ödemeleri için son ödeme günü: 31 Temmuz 2025 Perşembe
Bu tarihlerin aşılmaması, cezai yaptırımlardan kaçınmak açısından büyük önem taşıyor.