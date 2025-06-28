2025 mali tatil ne zaman başlayacak, hangi işlemler ertelenecek? Vergi ve SGK takvimine dikkat

MALİ TATİL SÜRESİNCE HANGİ İŞLEMLER ERTELENECEK?

Mali tatil boyunca yapılması gereken bazı işlemler için süre uzatımı sağlanacak. Özellikle;

Vergi beyannameleri,

Bazı sosyal güvenlik bildirimleri,

Kurumlara verilmesi gereken belgeler

gibi yükümlülüklerin süreleri, tatilin sona erdiği günü takip eden ilk 7 iş günü sonuna kadar yerine getirilebilecek. Bu yıl için bu süre 28 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.



