2025 TYT puanı ile alan 2 - 4 yıllık bölümler sıralı tam liste: Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

2025’TE BARAJ PUANI UYGULAMASI OLACAK MI?

ÖSYM tarafından alınan karar doğrultusunda, 2025 YKS'de baraj puanı uygulaması bulunmamaktadır. Yani adayların yalnızca TYT veya AYT puanlarının hesaplanmış olması tercih yapmaları için yeterlidir.

Ancak bazı lisans programlarında, özellikle sağlık ve öğretmenlik gibi bölümlerde, asgari başarı sırası şartı uygulanmaya devam edecek. Bu şart, ilgili programın niteliğine göre değişkenlik gösterebilir.