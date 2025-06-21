2025 TYT puanı ile alan 2 - 4 yıllık bölümler sıralı tam liste: Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Üniversite adayları için tercih süreci yaklaşıyor! Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan TYT’nin sona ermesiyle birlikte gözler, 2025 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamalarına çevrildi. Adaylar, özellikle TYT puanıyla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını, başarı sıralarını ve puan aralıklarını merak ediyor. TYT, AYT ve YDT puan türleriyle yerleşilen bölümler farklılık gösterirken, ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden yayımlanacak resmi veriler bekleniyor. Peki, 2025 YKS taban puanları açıklandı mı?
Taban puanlar ve başarı sıraları! TYT oturumunun tamamlanmasıyla birlikte tercih dönemine dair araştırmalar hız kazandı. Adaylar şimdi 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının 2025 yılı taban puanlarını ve başarı sıralarını öğrenmek istiyor. Özellikle TYT puanı ile girilebilen bölümler ön planda. Peki, 2025 YKS taban puanları belli oldu mu, geçtiğimiz yılın verileri ne söylüyor?
2025 YKS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilk oturum olan TYT'nin tamamlanmasının ardından gözler tercih sürecine ve taban puanlara çevrildi. Ancak 2025 yılına ilişkin güncel taban puanlar ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adaylar, 2025 tercih döneminde, bir önceki yılın (2024) yerleştirme verilerini esas alarak tercihlerini yapacak. 2025 yılına ait üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak.
TYT İLE TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER NELER?
Yalnızca TYT puanıyla öğrenci kabul eden programlar, genellikle üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleridir. Ayrıca bazı özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara başvuru için de TYT puanı gerekmektedir.
Taban puan, bir bölüme yerleşen en düşük puanlı adayı, tavan puan ise en yüksek puanlı adayı ifade eder. 2 yıllık programlarda, 4 yıllık lisans programlarına kıyasla puanların daha düşük olduğu gözlenmektedir.
2025 yılına ait veriler açıklanana dek adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı 2024 tercih kılavuzunu ve yerleştirme sonuçlarını referans alabilir. Aşağıdaki tablolar bu verileri içermektedir:
2 Yıllık Ön Lisans Taban Puanları (Tablo 3)
2025’TE BARAJ PUANI UYGULAMASI OLACAK MI?
ÖSYM tarafından alınan karar doğrultusunda, 2025 YKS'de baraj puanı uygulaması bulunmamaktadır. Yani adayların yalnızca TYT veya AYT puanlarının hesaplanmış olması tercih yapmaları için yeterlidir.
Ancak bazı lisans programlarında, özellikle sağlık ve öğretmenlik gibi bölümlerde, asgari başarı sırası şartı uygulanmaya devam edecek. Bu şart, ilgili programın niteliğine göre değişkenlik gösterebilir.
GEÇTİĞİMİZ YILA AİT KONTENJAN VERİLERİ
2024 yılı yerleştirme verilerine göre:
Devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans programları için 320.488 kontenjan ayrıldı.
2 yıllık ön lisans bölümleri için ayrılan kontenjan ise 278.261 olarak açıklandı.
Yerleştirme sonuçlarına göre, vakıf üniversiteleri dahil:
Lisans programlarına toplam 399.625 aday,
Ön lisans programlarına ise 359.135 aday yerleşti.
TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, henüz 2025 yılı tercih takvimini açıklamadı. Ancak sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edileceği belirtiliyor.
Geçtiğimiz yıl tercih süreci, sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlamıştı. Bu yıl da tercihlerin Ağustos ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Tercih yapamayan veya ilk yerleştirme döneminde yerleşemeyen adaylara ise ek yerleştirme hakkı tanınacak.