2025’İN EN BAŞARILI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ AÇIKLANDI: Hangi okul zirveye yerleşti? İstanbul'dan hangi üniversiteler listede yer aldı?

URAP (University Ranking by Academic Performance), 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin akademik başarıya dayalı en iyi devlet üniversitelerini açıkladı. Bilimsel yayın, proje üretimi ve akademik etki gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede zirvedeki üniversite değişti. İstanbul'dan 6 üniversitenin yer aldığı listede hangi üniversiteler öne çıktı? Hacettepe Üniversitesi neden ilk sırada yer aldı? İstanbul Üniversitesi İTÜ’yü geçti mi?
URAP Araştırma Laboratuvarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'deki devlet üniversitelerini bilimsel üretkenlik ve akademik performansa göre sıraladı. 2025 yılı listesinde üniversitelerin yayın sayısı, atıf oranı, uluslararası iş birlikleri, doktora öğrenci oranı gibi kriterler dikkate alındı. URAP analiz puanları ile oluşturulan listede dikkat çeken değişiklikler yaşandı.
ZİRVEDE HANGİ ÜNİVERSİTE VAR?
Listenin birinci sırasında bu yıl Hacettepe Üniversitesi yer aldı. 337,38 puanla zirveye oturan Hacettepe, tıp ve fen bilimlerindeki üretkenliğiyle öne çıktı. Geçmiş yıllarda zirveye yakın konumda olan üniversite, 2025’te en yüksek puanı alarak liderliğe oturdu.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
20. Bursa Uludağ Üniversitesi: 218,82
19. Antalya Akdeniz Üniversitesi: 225,91
18. Adana Çukurova Üniversitesi: 229,15
17. Boğaziçi Üniversitesi: 234,69
16. Karadeniz Teknik Üniversitesi: 235,22
15. Konya Selçuk Üniversitesi: 242,26
14. Kayseri Erciyes Üniversitesi: 244,3
13. Elazığ Fırat Üniversitesi: 244,6
12. Yıldız Teknik Üniversitesi: 252,2
11. İstanbul Üniversitesi(Cerrahpaşa): 254,99
10. Marmara Üniversitesi: 258,97
9. Dokuz Eylül Üniversitesi: 263
8. Erzurum Atatürk Üniversitesi: 288.39
7. Ege Üniversitesi: 290.48
6. Gazi Üniversitesi: 292.69
5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 293.21
4. İstanbul Üniversitesi: 300.14
3. Ankara Üniversitesi: 306.71
2. İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ): 314,69
1. Hacettepe Üniversitesi: 337,38
SIRALAMA NEDEN ÖNEMLİ?
URAP gibi sıralamalar, üniversitelerin araştırma kalitesini ve uluslararası görünürlüğünü yansıttığı için hem öğrenci seçimlerinde hem de akademik iş birliklerinde önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Üniversite tercih döneminde olan adaylar için bu tür listeler, bilinçli tercih yapma konusunda yol gösterici oluyor.