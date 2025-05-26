2025’İN EN BAŞARILI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ AÇIKLANDI: Hangi okul zirveye yerleşti? İstanbul'dan hangi üniversiteler listede yer aldı?

SIRALAMA NEDEN ÖNEMLİ?

URAP gibi sıralamalar, üniversitelerin araştırma kalitesini ve uluslararası görünürlüğünü yansıttığı için hem öğrenci seçimlerinde hem de akademik iş birliklerinde önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Üniversite tercih döneminde olan adaylar için bu tür listeler, bilinçli tercih yapma konusunda yol gösterici oluyor.



