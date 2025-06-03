2025’in en çok satan otomobil markaları açıklandı: Zirvede hangi markalar var?

Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Ocak-Mayıs döneminde hem sıfır hem de ikinci el araçlara olan yoğun talep satış rakamlarına yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre, yılın ilk beş ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 489 bin 366 adede ulaştı. Sadece Mayıs ayında 107 bin 730 araç satılarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı satış rekoru kırıldı.

1 /13 Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025’in ilk beş aylık döneminde otomobil satışları geçen yıla kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi. Hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 1,7 oranında düşüş yaşandı. Ancak genel tablo, otomotiv sektöründe canlılığın sürdüğüne işaret ediyor.

2 /13 2025’İN EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL MARKALARI Peki bu süreçte tüketiciler en çok hangi markaları tercih etti? İşte Ocak-Mayıs 2025 döneminde Türkiye'de en fazla satış yapan otomobil markaları:



3 /13 10- Citroen 14 bin 92 toplam satış

4 /13 9- Skoda 15 bin 669 toplam satış

5 /13 8- Opel 17 bin 143 toplam satış

6 /13 7- BYD 18 bin 644 toplam satış

7 /13 6- Peugeot 24 bin 802 toplam satış

8 /13 5- Hyundai 25 bin 837 toplam satış





9 /13 4- FIAT 27 bin 611 toplam satış

10 /13 3- Volkswagen 27 bin 916 toplam satış

11 /13 2- Toyota Toplam satış: 31 bin 813

12 /13 1- Renault 45 bin 244 toplam satış