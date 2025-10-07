2026 Memur ve emekli zammı hesaplandı: Yeni maaş tablosu ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte güncel tahminler

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNE İLAVE ARTIŞ

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. 2026’nın ilk altı ayı için %11’lik toplu sözleşme zammı kesinleşmiş durumda.





Ancak 2025’in ikinci yarısındaki enflasyonun yüksek seyretmesi, ek enflasyon farkını da beraberinde getirecek.





Yıl sonu enflasyonunun %30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde:

Memur maaşlarına %17,79 oranında,

Memur emeklilerine ise %17,79 oranında artış yapılacak.





Bu durumda en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 59.487 TL’ye, en düşük memur emekli maaşı ise 22.670 TL’den 26.723 TL’ye yükselecek.