2026 Memur ve emekli zammı hesaplandı: Yeni maaş tablosu ortaya çıktı! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte güncel tahminler

2026 Ocak ayında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. TÜİK’in açıkladığı eylül enflasyonu beklentileri aşarken, yıl sonu tahminleri de zam oranlarını yukarı çekti. Peki 2026 Ocak ayında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte üç farklı senaryoya göre güncel maaş tahminleri...
2026 Ocak ayında milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları, son enflasyon verilerinin ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül 2025 enflasyonu yüzde 3,23 ile beklentileri aşarken, yıl sonu tahminleri de zam oranlarını yukarı çekti. Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’na göre 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile 29 aralığında öngörülüyor. Piyasa katılımcıları anketinde bu oran yüzde 30’a yaklaşırken, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü 2026 Ocak zammına çevirdi.
ENFLASYON AÇIKLANDI, BEKLENTİLER DEĞİŞTİ
Yılın ikinci yarısında açıklanan ekonomik veriler, 2026 Ocak zammı için yeni beklentiler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül 2025 enflasyonu yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Bu oran, 16 ay sonra ilk kez enflasyonda yükseliş anlamına geliyor.
Merkez Bankası’nın Üçüncü Enflasyon Raporunda yıl sonu tahmini yüzde 25–29 aralığında, piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 29,86–30,09 seviyesinde paylaşıldı. Bu da 2026 Ocak zammının beklenenden yüksek olabileceğine işaret ediyor.
2026 OCAK’TA EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE OLACAK?
Emekli maaşları, her yıl olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık TÜFE artışı oranında güncellenecek.
Buna göre;
Yıllık enflasyon %25 olursa, emekli zammı yaklaşık %9,5,
%30 olursa %11,42,
%35 olursa %13,01 oranında gerçekleşecek.
Bu oranlar dikkate alındığında, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 18.500–19.500 TL bandına yükselmesi bekleniyor.
2025 Temmuz ayında 16.881 TL olan taban maaş, Ocak ayında yaklaşık 18.809 TL seviyesine çıkabilir.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNE İLAVE ARTIŞ
Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. 2026’nın ilk altı ayı için %11’lik toplu sözleşme zammı kesinleşmiş durumda.
Ancak 2025’in ikinci yarısındaki enflasyonun yüksek seyretmesi, ek enflasyon farkını da beraberinde getirecek.
Yıl sonu enflasyonunun %30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde:
Memur maaşlarına %17,79 oranında,
Memur emeklilerine ise %17,79 oranında artış yapılacak.
Bu durumda en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 59.487 TL’ye, en düşük memur emekli maaşı ise 22.670 TL’den 26.723 TL’ye yükselecek.
MEMURLAR LEHİNE 6 PUANLIK FARK
Emekli memurlarla SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki fark Ocak zammıyla birlikte yeniden açılacak. 2026 Ocak döneminde memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki fark 6,37 puana kadar çıkabilir.
Yıllık enflasyonun %31–%35 aralığında gerçekleşmesi durumunda, bu farkın 6,61 puana kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
%25 enflasyon senaryosu
Yıllık enflasyonun %25 civarında gerçekleştiği durumda:
SSK / Bağ-Kur emeklisi:
16.881 TL → 18.480 TL
(Yaklaşık %9,5 zam)
Memur emeklisi:
22.670 TL → 26.250 TL
(Yaklaşık %15,79 zam)
Memur (en düşük maaş):
50.503 TL → 58.475 TL
(Yaklaşık %15,79 zam)
Memur emeklisi ile SSK-Bağkur emeklisi arasında 6,29 puan fark oluşur.
%30 enflasyon senaryosu
Bu senaryo, piyasa katılımcılarının ve Merkez Bankası’nın en olası gördüğü tahmin aralığıdır:
SSK / Bağ-Kur emeklisi:
16.881 TL → 18.809 TL
(Yaklaşık %11,42 zam)
Memur emeklisi:
22.670 TL → 26.723 TL
(Yaklaşık %17,79 zam)
Memur (en düşük maaş):
50.503 TL → 59.487 TL
(Yaklaşık %17,79 zam)
Memur emeklisi ile SSK-Bağkur emeklisi arasında 6,37 puan fark oluşur.
%35 enflasyon senaryosu
Yıllık enflasyonun hedefin üstüne çıktığı yüksek senaryoda:
SSK / Bağ-Kur emeklisi:
16.881 TL → 19.583 TL
(Yaklaşık %13,01 zam)
Memur emeklisi:
22.670 TL → 27.150 TL
(Yaklaşık %19,76 zam)
Memur (en düşük maaş):
50.503 TL → 60.486 TL
(Yaklaşık %19,76 zam)
Bu durumda emekliler arasındaki fark 6,61 puana kadar çıkar.
2026 OCAK’TA KİM NE KADAR ZAM ALACAK?
*Memur ve memur emeklileri: %16–18 civarında zam
*SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %10–12 civarında zam
*En düşük emekli maaşı: 18.500–19.500 TL bandında
*En düşük memur maaşı: 59.000–60.000 TL aralığında