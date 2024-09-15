23 Eylül ekinoksu, sonbahar ekinoksu olarak da bilinen ve yılın iki ekinoksundan biridir. Bu anda, Güneş, Dünya'nın ekvatoru hizasında dik açıyla doğar ve batar. Dünya genelinde gece ve gündüz koşullarının yaklaşık olarak eşit olması sağlanır. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.

Ekinokslar, Dünya'nın eğimi ve Güneş etrafındaki hareket nedeniyle meydana gelir. 23 Eylül'den itibaren kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya başlar ve kışa doğru ilerlerken geceler uzar.



























