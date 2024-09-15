23 Eylül, Kuzey Yarımküre'de sonbaharın, Güney Yarımküre'de ise ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilen önemli bir gündür. Bu gün, ekinoks olarak adlandırılır ve birçok özelliği beraberinde getirir. Peki 23 Eylül ekinoks özellikleri neler? Sonbahar ekinoksunun etkileri neler? 23 Eylül gece gündüz eşit midir? Ekinoks tarihlerinde ne olur? İşte detaylar.
23 Eylül ekinoksu, dünyanın birçok yerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Gece ve gündüz eşitliği, mevsim değişikliği ve doğadaki değişimler, bu günün en belirgin özellikleridir. İki gündönümü Haziran (20 veya 21) ve Aralık (21 veya 22) aylarında gerçekleşir.Ekinokslar Mart (yaklaşık 21 Mart) ve Eylül (yaklaşık 23 Eylül) aylarında gerçekleşir. Bunlar Güneş'in Ekvator'un tam üzerinde olduğu ve gece ile gündüzün eşit uzunlukta olduğu günlerdir.
23 Eylül ekinoksu, sonbahar ekinoksu olarak da bilinen ve yılın iki ekinoksundan biridir. Bu anda, Güneş, Dünya'nın ekvatoru hizasında dik açıyla doğar ve batar. Dünya genelinde gece ve gündüz koşullarının yaklaşık olarak eşit olması sağlanır. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.
Ekinokslar, Dünya'nın eğimi ve Güneş etrafındaki hareket nedeniyle meydana gelir. 23 Eylül'den itibaren kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya başlar ve kışa doğru ilerlerken geceler uzar.
23 Eylül'de Neler Olur?
Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.
23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.
Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
Kuzey Yarım Küre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. Güney Yarım Küre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.