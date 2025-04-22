ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2025?

2024 yılı ocak ayında güncellenen verilere göre, ek ders saat ücreti 141,76 TL olarak belirlenmişti. Bu ücret, öğretmenlerin girdikleri her bir ek ders saati başına ödeniyor. Yönetici konumundaki eğitimciler için ise haftalık sınırlar dahilinde farklı uygulamalar bulunuyor.

Müdür ve müdür yardımcılarına haftalık 6 saate kadar ek ders görevi verilebiliyor. Atölye ve laboratuvar öğretmenleri için ise bu sınır haftalık 20 saate kadar çıkabiliyor. Meslek dersi öğretmenlerinde ise 15 saatlik bir sınır uygulanıyor.

Bu sürelerin dışında kalan ve alanında ders veremeyen öğretmenlere, ihtiyaç ve talep doğrultusunda farklı alanlarda ek ders görevi verilebiliyor.







