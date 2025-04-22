Ek ders ücretleri, milli bayramlar vesilesiyle yeniden gündeme geldi. Ek ders, öğretmenlerin kanunda belirtilen çalışma süreleri dışında ücret karşılığında verdiği derslerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ek ders ücretlerinin bu özel günde ödenip ödenmeyeceği oldu. Peki, 23 Nisan'da öğretmenlere ek ders ödenir mi? Ek ders ücreti ne kadar oldu 2025?
23 Nisan resmi tatil nedeniyle okullarda ders yapılmazken, bu özel durumda öğretmenlerin ek dersi kesilecek mi araştırmaları hız kazandı. Öğretmen ve yöneticilerin 23 Nisan'da ek ders ücreti kesilir mi, ödenir mi? Ek ders ücreti ne kadar?
23 NİSAN'DA EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, resmi tatil günlerinde fiilen derse girilmese bile öğretmenlerin çizelgesinde yer alan ders saatleri üzerinden ek ders ücreti tahakkuk ettirilebilir.
Öğretmenin 23 Nisan gününe denk gelen ders saatleri varsa, bu saatler kadar ek ders ücreti ödeniyor. Ancak o gün için programda ders görünmüyorsa, herhangi bir ödeme yapılmıyor. Dolayısıyla her öğretmenin ek ders ödemesi, kendi ders programına ve görev yaptığı kuruma göre şekilleniyor.
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2025?
2024 yılı ocak ayında güncellenen verilere göre, ek ders saat ücreti 141,76 TL olarak belirlenmişti. Bu ücret, öğretmenlerin girdikleri her bir ek ders saati başına ödeniyor. Yönetici konumundaki eğitimciler için ise haftalık sınırlar dahilinde farklı uygulamalar bulunuyor.
Müdür ve müdür yardımcılarına haftalık 6 saate kadar ek ders görevi verilebiliyor. Atölye ve laboratuvar öğretmenleri için ise bu sınır haftalık 20 saate kadar çıkabiliyor. Meslek dersi öğretmenlerinde ise 15 saatlik bir sınır uygulanıyor.
Bu sürelerin dışında kalan ve alanında ders veremeyen öğretmenlere, ihtiyaç ve talep doğrultusunda farklı alanlarda ek ders görevi verilebiliyor.
TATİLDE DERS GÖRÜNÜYORSA ÖDEME VAR
23 Nisan günü resmi tatil olsa da öğretmenin o günkü programında fiilen bir ders görünüyorsa, bu ders üzerinden ek ders ücreti alınabiliyor. Ancak ders programı bulunmuyorsa veya resmi tatil nedeniyle ders programı askıya alındıysa, ek ders ödemesi yapılmıyor.