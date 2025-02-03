25, 30, 35 bin lira ev kiraları yeni zamla ne kadar oldu? 2025 Şubat kira ve iş yeri zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında şubat ayı kira artış oranları da belli oldu. İş yeri, ev sahibi ile kiracıların yakından takip ettiği kira artış oranı şubat ayı için yüzde 56,35 olarak belirlendi. Peki 25 bin TL, 30 bin TL ve 35 bin TL gibi rakamlarda kira ödeyenler yeni zam ile ne kadar ödeyecek? İşte güncel kira zam oranı hesaplamaları.

1 /7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Enflasyon rakamlarının ardından iş yeri ve ev sahipleri ile kiracılar yeni zam miktarlarını araştırmaya başladı. Yüzde 56,35 olarak belirlenen zam ile yeni kiralar da netleşmiş oldu. Özellikle 25 bin TL, 30 bin TL, 35 bin TL gibi kira ücretlerinin ne kadar olacağı araştırılıyor. İşte 2025 ev ve iş yeri kira zam oranları hesaplaması.

2 /7 TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 5,03, Yİ-ÜFE yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 oldu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83 olarak tespit edilmişti.







3 /7 EV SAHİPLERİ NE KADAR ZAM YAPABİLİR? 25 BİN TL İŞ YERİ, EV KİRASI NE KADAR ZAMLANIR?

TÜİK'in açıkladığı %56,35 oranındaki tüketici fiyat endeksine göre, güncel 25 bin TL olan kiralar, tavan zam hesaplamasına göre 14.087,50 TL zamlanarak 39.087,50 TL olarak uygulanabilecek.

4 /7 30 BİN TL İŞ YERİ, EV KİRASI NE KADAR ZAMLANDI?

TÜİK'in açıkladığı %56,35 oranındaki tüketici fiyat endeksine göre, güncel 30 bin TL olan kiralar tavan zam hesaplamasına göre, 16.905,00 TL zamlanarak 46.905,00 TL olarak uygulanabilir.

5 /7 35 BİN TL İŞ YERİ, EV KİRASI NE KADAR ZAMLANDI?

TÜİK'in açıkladığı %56,35 oranındaki tüketici fiyat endeksine göre, güncel 35 bin TL olan kiralar tavan zam hesaplamasına göre, 19.722,50 TL zamlanarak 54.722,50 TL olarak uygulanabilir.

6 /7 Not: TÜFE Kira Artış Oranı: %56,35 'Şubat 2025 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ocak 2025 TÜFE verisi kullanılmaktadır.'