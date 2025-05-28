İstanbul'un Fethi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla anılıyor. 29 Mayıs 2025 Perşembe gününe denk gelen bu tarihi gün kapsamında vatandaşlar, şehir içi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü 29 Mayıs Perşembe günü kutlanacak. Bir çağ kapatıp bir çağı başlatan bu tarihi günde çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. Öte yandan İBB bu anlamlı güne özel birtakım kararlar alırken toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor ve "Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı" sorusu geliyor.
29 MAYIS RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLİYOR MU?
İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü, kentte çeşitli organizasyonlarla anılacak. Ancak 29 Mayıs günü resmi tatil listesinde yer almamaktadır.
Bu nedenle, 29 Mayıs Perşembe günü devlet daireleri ve kamu kuruluşları olağan mesai saatlerinde faaliyet gösterecek.
Okullar eğitimine devam edecek. Kargo firmaları ve PTT çalışacak, eczaneler ise normal saatlerinde hizmet verecek.
29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'un Fethi anısına her yıl 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu yıl da 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşımada ücret alınmayacak.
İETT, vapur ve metrolarda kişiselleştirilmiş kartlar ile ulaşımlar ücretsiz olacak.
İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN?
İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan 2. Mehmet) ve komutasındaki Yeniçeri Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul gerçekleşen kuşatmanın ardından fethedilmiştir.
İSTANBUL'UN FETHİ ÖNEMİ
İstanbul'un fethi, tarihi ve stratejik bir dönüm noktası olarak büyük bir öneme sahiptir. İşte İstanbul'un fethinin önemine dair bazı ana noktalar:
İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet liderliğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve genişlemesini gösteren bir zaferdir. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da etkisini artırmasına ve büyümesine olanak sağlamıştır.
İstanbul'un fethi, Doğu ile Batı arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri güçlendirmiştir. Şehrin fethi, önemli bir ticaret merkezinin Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmesini sağlamış ve bu da imparatorluğun ekonomik gücünü artırmıştır.
İstanbul'un fethi, İslam dünyası için de büyük bir öneme sahiptir. Şehrin fethi, İslam'ın Avrupa'ya yayılmasında bir kilometre taşı olmuştur.
İstanbul'un fethi, Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirerek Orta Çağ'ın sonunu işaret etmiş ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgelemiştir.
İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in cesareti ve liderliği ile bağlantılıdır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinden birinin başlangıcını temsil eder.
Bu nedenlerden dolayı, İstanbul'un fethi tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuş ve halen bugün de kutlanmakta ve anılmaktadır.