31 MAYIS KAPALI OLACAK METRO DURAKLARI: 31 Mayıs metrolar açık mı, kapalı mı, hangi metro durakları çalışmıyor?

31 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul’da belirli metro duraklarında geçici hizmet durdurma uygulaması başladı. Metro İstanbul’un yaptığı duyuruya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak. Metro araçları bu istasyonlarda durmaksızın seferlerine devam ediyor. Kararın, İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında uygulandığı belirtildi.