31 MAYIS KAPALI OLACAK METRO DURAKLARI: 31 Mayıs metrolar açık mı, kapalı mı, hangi metro durakları çalışmıyor?

İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü belirli metro istasyonlarında geçici kapanma kararı alındı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı. Seferler istasyonlarda duraksamadan devam ederken, vatandaşlar alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.
31 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul’da belirli metro duraklarında geçici hizmet durdurma uygulaması başladı. Metro İstanbul’un yaptığı duyuruya göre, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacak. Metro araçları bu istasyonlarda durmaksızın seferlerine devam ediyor. Kararın, İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında uygulandığı belirtildi.
BUGÜN METROLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
31 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’ten itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar kapalı olacak.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “ İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri yer aldı.
ÖNEMLİ: Yenikapı, Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Levent, 4. Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman metro durakları açık olacak.