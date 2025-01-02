3600 - 5400 - 7200 prim günü olana erken emeklilik! İşe başlama tarihi 1993-1999-2000 tarihliler...

KISMİ EMEKLİLİK DÜŞECEK

Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek. Şu anda Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorunda. SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.