2025 yılına girilmesiyle birlikte, memurların 3600 ek gösterge beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daha önce yürürlüğe koyduğu düzenleme kapsamında; öğretmenler, sağlık çalışanları, din görevlileri, avukatlar ve teknik personel gibi meslek grupları 3600 ek gösterge hakkından yararlanmıştı. Ancak hâlâ bu kapsama alınmayan ve birinci dereceye yükselmiş memurlar, hak kaybının giderilmesi için yeni bir düzenleme talep ediyor. Gözler, Meclis’e sunulması beklenen Torba Yasa’ya ve Bakanlık’tan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni adımın atılması halinde, çok sayıda kamu personelinin hem maaşı hem de emekli ikramiyesi olumlu yönde etkilenecek.