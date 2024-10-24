3600 EK GÖSTERGE TORBA YASA SON DAKİKA! 24 EKİM 2024 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar değişecek mi, ne zaman çıkacak?

"3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, maaşlar değişecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'de yeniden mesaiye başlamasıyla birlikte 3600 ek gösterge konusu da gündeme geldi. Memurların uzun zamandır beklediği bu düzenleme, torba yasa kapsamında ele alınacak önemli maddelerden biri olarak öne çıkıyor. 30 Temmuz 2024 tarihindeki son oturumun ardından tatile giren Meclis, ekonomik düzenlemeleri ve 3600 ek göstergeyi kapsayan yasaları görüşmeye devam edecek.
3600 ek gösterge düzenlemesi, milyonlarca memurun yakından takip ettiği önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren bu düzenleme, özellikle birinci dereceye yükselen memurlara yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Torba yasa ile birlikte yürütülen ek gösterge çalışmaları, kamu görevlileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE MECLİS'E TAŞINDI!
3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.
Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.