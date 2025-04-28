3600 ek gösterge torba yasada çıkacak mı? Torba yasada 3600 ek gösterge olacak mı?

Son dönemde kamu görevlilerinin maaş ve emeklilik haklarıyla ilgili en çok konuşulan konu, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tekrar Meclis gündemine gelip gelmeyeceği oldu. Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine yönelik yapılan düzenleme, kamu çalışanları tarafından büyük bir beklentiyle izleniyor. Şimdi ise gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak görüşmelere ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmiş durumda.
Kamu görevlilerinin maaş ve emeklilik hakları üzerine en çok konuşulan konulardan biri, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yeniden Meclis gündemine gelip gelmeyeceği. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için yapılan düzenleme, kamu çalışanları arasında büyük bir beklenti oluşturmuştu. Şimdi ise, bu düzenlemenin kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği ve ne zaman hayata geçeceği konusunda gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrilmiş durumda.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ: NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kamu çalışanları için çok önemli olduğunu belirtmişti. Bakan Işıkhan, "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanarak sürecin hızlandırılacağına dair önemli bir mesaj vermişti. Ancak, düzenlemenin uygulanabilirliğiyle ilgili net bir tarih henüz verilmedi.
TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmış değil. Ancak kamuoyunda, 3600 ek gösterge düzenlemesinin torba yasa kapsamında yer alacağına dair çeşitli beklentiler bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde meclise gelmesi beklenen yeni torba yasa ile 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Kamu çalışanları, düzenlemenin hangi aşamalardan geçeceğini ve torba yasada yer alıp almayacağını dikkatle takip ediyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle devlet memurları ve memur emeklilerini doğrudan etkileyen önemli bir değişikliktir. Bu düzenleme, yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanının maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Memurların unvanlarına, görevlerine, sorumluluklarına ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamaları, bu ek göstergeye bağlı olarak yapılmaktadır.
Düzenleme ile birlikte kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu artış, çalışanların emeklilik maaşlarına ve ikramiyelerine de yansıyacak, dolayısıyla memurların finansal durumlarını iyileştirecek.