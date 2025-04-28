3600 ek gösterge torba yasada çıkacak mı? Torba yasada 3600 ek gösterge olacak mı?

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ: NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kamu çalışanları için çok önemli olduğunu belirtmişti. Bakan Işıkhan, "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanarak sürecin hızlandırılacağına dair önemli bir mesaj vermişti. Ancak, düzenlemenin uygulanabilirliğiyle ilgili net bir tarih henüz verilmedi.