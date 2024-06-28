Fazla çalışma imkanına sahip olmayanlar için kısmi emeklilik, emeklilik hayalini gerçekleştirmenin bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu yöntemde sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma bağlı olarak belirlenen 10, 12.5 ya da 15 yıl prim ödeme şartları bulunuyor. Ancak bu süreçte yaş faktörüne de dikkat edilmesi gerekiyor.