4 şartı yerine getirmek zorunlu: Evde Bakım Yardımı başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında 4.9 milyar TL'nin bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini ve aile bütünlüğünün korunduğunu belirtti. Ödemelerin aylık 9 bin 77 TL olarak artışlı şekilde yapıldığını ifade etti. Peki, bu ödemeleri kimler, nasıl alabiliyor? Şartlar neler ve başvuru nereye yapılıyor? İşte detaylar...

1 / 9 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ay hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, toplamda 4,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldığını açıkladı.

2 / 9 Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

3 / 9 ARTIŞ BU AY YANSITILDI Evde bakım ücretleri Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artış oranında artırılmıştı. Böylece daha önce 7 bin 608 TL olan evde bakım ödeneği aylık olarak 9 bin 77 TL'ye çıkarıldı Şu anda 555 bin vatandaşın yararlandığı ödeneğin yeni rakamı bu ay hesaplara yatırılmış oldu.

4 / 9 4 ŞART TAMAMSA ÖDENİYOR Evde bakım desteği; en az yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için 4 şartın aynı anda yerine gelmesi gerekiyor.

5 / 9 1) Bakım yapılacak hasta ya da engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı sağlık kurulu raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması gerekiyor.

6 / 9 2) Yine bakımı yapılacak engelli ya da hasta bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi isteniyor.

7 / 9 3) Evde bakım parası alınması için hastanen bakılacağı hanedeki kişi başına düşen gelir tutarının 1 aylık net asgari ücretin 2/3'ünden daha az olduğunun gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekiyor. Buna göre 2024 yılı net asgari ücretine göre hane içinde kişi başına düşen aylık gelir 11 bin 334 liranın altındaysa evde bakım desteği bağlanıyor.

8 / 9 4) Evde bakım desteği alacak kişinin hastanın akrabası ya da vasisi olması gerekiyor.