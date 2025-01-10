Düşük maliyetle kira öder gibi ev sahibi olmayı sağlayacak sosyal konut projeleri başlıyor. 18 yaş şartı, konutsuzluk kriteri ve 40-45 bin TL gelir sınırıyla başvurular alınacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin kiralar olduğunu belirtirken yeni dönemde konut arzını artırmaya öncelik vereceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın de düşük maliyetli konut üretimi konusunda hazırlık yaptığını, metropollere ağırlık verileceğini söyledi.
Fonksiyonel konutlar yapılacak
CNBC-e'de yer alan habere göre; Uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, fonksiyonel sosyal konutlar yapılacak. Kitlesel üretim esas alınarak bu yıl için 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığını alan vatandaşların da ev sahibi olabileceği bir politika izlenecek.
Toplu Konut İdaresi’nce inşası devam eden projeler tamamlanırken, yeni programlarla sosyal konut üretimi artırılacak. Yeni projelerle sosyal konut üretimi desteklenirken, hem ev fiyatları hem de kira bazında destek veren bir program olacak.
Herkesin ekonomik olarak olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.
Öncelik dar gelirlide
Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda bu yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.
240 aya kadar vade ile ödeme imkanı
Bu konutlar uygun fiyatla, kolay ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. Önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanlarıyla konut sahibi olmak mümkün olacak. Haneye giren gelire de bakılacak.
Bu konuda büyükşehir ve diğer şehirler arasında fark olması bekleniyor. Haneye giren gelirde 40-45 bin lirayı geçmemesi seçenekler arasında bulunuyor. Projeler 81 ili kapsayacak. Başvuru takvimi duyurulacak ve e-devlet üzerinden yapılacak. Sıfır atık uyumlu, enerji verimliliğini esas alan, iklim dostu malzemelerle inşa edilecek.
4 yılda 200 bin konut
TOKİ eliyle bugüne kadar 200 binin üzerinde konut inşaatı tamamlanırken, bunların yaklaşık yüzde 90’ınını sosyal konutlar oluşturuyor. Bu kapsamda 2023 yılında 125 bin, geçen yıl da 100 bine yakın sosyal konutun inşası tamamlandı. Bu yıl da 250 bin konut yapılması hedefleniyor.
Piyasa dengelenecek
Yeni sosyal konut projeleri kira, konut enflasyonunu düşürmede önemli rol oynayacak. Konut arzının artması ile birlikte piyasada dengelenme hedeflenirken, fiyatların düşmesine katkı sunacak.