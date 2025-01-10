Fonksiyonel konutlar yapılacak

CNBC-e'de yer alan habere göre; Uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, fonksiyonel sosyal konutlar yapılacak. Kitlesel üretim esas alınarak bu yıl için 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığını alan vatandaşların da ev sahibi olabileceği bir politika izlenecek.