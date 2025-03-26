4000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: 1000 TL fark ne zaman ödenecek? İkramiye fark ödemesi...

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 24-28 Mart tarihleri arasında 3.000 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeye göre ikramiye tutarı 4.000 TL’ye yükseltildi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ile hak sahipleri, 1.000 TL’lik fark ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Kanun teklifinin tüm maddelerinin Meclis’ten geçip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fark ödemeleri için süreç netleşecek.

1 /8 Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 24-28 Mart tarihleri arasında 3.000 TL olarak hesaplara yatırıldı. Ancak TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle ikramiye tutarı 4.000 TL’ye çıkarıldı. Emekliler ve hak sahipleri, 1.000 TL’lik fark ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

2 /8 KANUN TEKLİFİNİN İLK 4 MADDESİ KABUL EDİLDİ TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

3 /8 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA 2025 Emekli bayram ikramiyesinin hesabına geçmediğini kontrol etmek isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden sorgulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. e-Devlet'e TC kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama yerine “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” durumunda ödeme durumunu kontrol edebilirler.

4 /8 Sorgulama ikramiye yılı, ikramiye tipi, ikramiye paylaşımı ve ödeme durumu kontrol edilebilir. Ödeme durumu “Ödendi” olan emeklilerin ikramiyeleri hesaplarına geçti.

5 /8 BİN LİRALIK FARKLAR SONRA HESAPLARA GEÇECEK Bayram ikramiyesi yeni yılda 4.000 lira olarak belirlendi. Emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik kanun teklifi TBMM’de devam eden kanun teklifinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. İkramiyelerdeki fark ödemeleri için SGK yaptığı açıklamada “ Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” ifadeleri yer aldı.

6 /8 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI? İkinci bir alternatif yöntem ise emekliler maaş aldıkları bankaların mobil bankacılık bölümünden veya telefon bankacılığı üzerinden emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

7 /8 SSK (4A) BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK? 4A Emeklileri için ikramiye ödeme programı belli oldu. Tahsis numarasının sonu 17,18,19 olanlara 24 Mart tarihinden itibaren ödemeler yapılacak. Tahsis numarası 20,21,22 olanlara ise 25 Mart Salı, 23,24,25,26 olanlara ise 26 Mart Çarşamba günü ödemeler yapılacak.