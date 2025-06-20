Temmuz ayına yaklaşırken emeklilere yönelik banka promosyon kampanyalarında hareketlilik arttı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere yönelik sundukları promosyon tutarlarını yükseltmeye başladı. Bazı özel bankalar promosyon miktarını 20 bin TL'nin üzerine çıkarırken, iki banka ise 27 bin TL’ye kadar ödeme taahhüdü veriyor. Emeklilere ek gelir imkânı sunan bu fırsatlara ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli maaş promosyonlarında yeni dönem kampanyaları hız kazandı. Bankaların sunduğu tutarlar artarken, rekabetin kazananı emekliler oldu. Bazı bankalar 3 yıllık taahhüt karşılığında 20-25 bin TL arası ödeme yaparken, bazıları bu miktarı 27 bin TL’ye kadar çıkarıyor. Özellikle özel bankalar, ek ödemeler ve avantajlı paketlerle dikkat çekiyor. Peki hangi banka, hangi şartlarla, ne kadar promosyon veriyor?
BANKALAR EMEKLİLER İÇİN YARIŞTA: PROMOSYONLAR 27 BİN TL’YE DAYANDI
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında yaz aylarına girilmesiyle birlikte rekabet hız kazandı. Temmuz ayında maaşlara yapılacak artış öncesi birçok banka promosyon tutarlarını yukarı çekerken, bazı kurumlar çeşitli ek fırsatlarla öne çıkıyor. Promosyon ödemeleri 27 bin TL’ye kadar yükselirken, emeklilerin bankalarını seçerken sundukları kampanyaları iyi analiz etmeleri önem taşıyor.
27 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON: İKİ BANKA ÖNE ÇIKIYOR
Promosyon yarışında öne çıkan iki banka, ek fırsatlarla birlikte 27 bin TL’ye varan ödeme yapıyor. Özellikle otomatik ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı, mobil bankacılık gibi şartları yerine getiren emekliler daha yüksek tutarlara ulaşabiliyor. SGK'nın bankalarla yapacağı yeni protokol ile ilerleyen dönemlerde bu rakamların daha da artması bekleniyor.
BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI
AKBANK
Emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunuyor. Buna ek olarak, fatura talimatı verenler 2.500 TL'ye kadar ödül kazanabiliyor. Toplam ödeme 17.500 TL’ye ulaşıyor.
ALBARAKA TÜRK
20 bin TL’ye varan ödeme sunuyor. Promosyonun yanı sıra, iki otomatik ödeme talimatına 1.400 TL ve her emekli yakını için 500 TL, en fazla 3.000 TL’ye kadar referans ödülü veriliyor.
DENİZBANK
Promosyonlar 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Kampanyaya ek olarak mobil uygulama, kredi kartı ve fatura talimatlarıyla birlikte toplamda 20 bin TL'ye kadar destek veriliyor.
GARANTİ BBVA
Ana promosyon 6.250 TL ile 15.000 TL arasında. Kredi kartı ve alışveriş bonuslarıyla birlikte ödeme toplamı 21.000 TL'ye ulaşıyor.
HALKBANK
12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Aylık gelire göre 5.000-12.000 TL arasında değişen ödemeler yapılıyor.
ING
Koşulsuz promosyonlar 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca fatura talimatları, vadeli hesap, kredi kullanımı ve kart harcamalarıyla birlikte ödeme 25.000 TL’ye kadar çıkıyor.
İŞ BANKASI
Maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ödeme yapıyor. Ek fırsatlarla birlikte toplam ödeme tutarı 21.000 TL’yi bulabiliyor.
ŞEKERBANK
Promosyonlar 5.000 TL ile 12.000 TL arasında. Otomatik ödeme, kredi kartı ve sigorta gibi ürünlerle birlikte 20 bin TL’ye kadar destek sunuluyor.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL’ye kadar ana promosyon ödemesi yapılırken, otomatik fatura talimatları ve kart harcamaları ile toplam tutar 20.400 TL’ye kadar çıkabiliyor.
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme veriliyor. Ayrıca fatura talimatı verenlere 9.000 TL’ye kadar ek ödeme sağlanıyor. Toplam promosyon 21.000 TL’ye ulaşıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Maaşa göre 5.000-12.000 TL arası ödeme sunulurken, her getirilen emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL ek promosyon veriliyor. Ödeme toplamı 14.500 TL’ye kadar çıkıyor.
VAKIFBANK
Ana promosyon 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Kredi kartı harcamasına bağlı aylık 1.500 TL ek destekle toplam 27.000 TL’ye kadar nakit destek sağlanabiliyor.
YAPI KREDİ
Temmuz 2025 itibarıyla 27.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Ana ödeme 6.250 TL ile 15.000 TL arasında; ek fatura talimatı, kart kullanımı ve mobil uygulama girişine verilen bonuslarla bu rakam zirveye ulaşıyor.
ZİRAAT BANKASI
Promosyonlar 5.000 TL ile 12.000 TL arasında. Ek ödeme koşulu olmaksızın maaş aralığına göre ödeme yapılıyor.