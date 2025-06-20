BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

AKBANK

Emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sunuyor. Buna ek olarak, fatura talimatı verenler 2.500 TL'ye kadar ödül kazanabiliyor. Toplam ödeme 17.500 TL’ye ulaşıyor.

ALBARAKA TÜRK

20 bin TL’ye varan ödeme sunuyor. Promosyonun yanı sıra, iki otomatik ödeme talimatına 1.400 TL ve her emekli yakını için 500 TL, en fazla 3.000 TL’ye kadar referans ödülü veriliyor.

DENİZBANK

Promosyonlar 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Kampanyaya ek olarak mobil uygulama, kredi kartı ve fatura talimatlarıyla birlikte toplamda 20 bin TL'ye kadar destek veriliyor.