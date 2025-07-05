Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
5 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

5 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

09:285/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan depremleri saniye saniye takip ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gün içerisinde yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. 5 Temmuz 2025 Cumartesi son depremler listesi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle fay hatları üzerinde yer alan şehirlerde yaşayanlar, "Bugün deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, güncel olarak verileri kamuoyuna sunuyor. İşte 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe ait son dakika deprem haberleri…


SON DEPREMLER (5 TEMMUZ 2025)

5 Temmuz Cumartesi, Osmaniye Kadirli’de 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 9.4 km olarak açıklandı.






AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ: ANLIK DEPREM TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anlık depremleri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerini ziyaret ederek "Son Depremler" sayfasından detaylı bilgi alabiliyor. Bölgede yaşanan her sarsıntı tarih, saat, büyüklük ve derinlik bilgisiyle birlikte listeleniyor.


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:

https://deprem.afad.gov.tr/


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

http://www.koeri.boun.edu.tr/










#son depremler
#Az önce deprem mi oldu
#AFAD
#Kandilli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?