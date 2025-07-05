5 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan depremleri saniye saniye takip ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gün içerisinde yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?”, “Az önce nerede deprem oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. 5 Temmuz 2025 Cumartesi son depremler listesi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle fay hatları üzerinde yer alan şehirlerde yaşayanlar, "Bugün deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, güncel olarak verileri kamuoyuna sunuyor. İşte 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe ait son dakika deprem haberleri…
SON DEPREMLER (5 TEMMUZ 2025)
5 Temmuz Cumartesi, Osmaniye Kadirli’de 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 9.4 km olarak açıklandı.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ: ANLIK DEPREM TAKİBİ NASIL YAPILIR?
Anlık depremleri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerini ziyaret ederek "Son Depremler" sayfasından detaylı bilgi alabiliyor. Bölgede yaşanan her sarsıntı tarih, saat, büyüklük ve derinlik bilgisiyle birlikte listeleniyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ: