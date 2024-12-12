5 yıl kazançlı emeklilik geliyor! Prim günü 9200 gün yerine 7200 olana erken emeklilik müjdesi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama döneminde ele alınması beklenen önemli bir düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarına erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur sigortalıları arasındaki prim gün farkı ortadan kaldırılacak. Mevcut sistemde, Bağ-Kur'luların emeklilik için 9.000 prim gününü doldurmaları gerekiyor. Ancak düzenleme sonrası bu süre, SSK'lılarda olduğu gibi 7.200 güne indirilecek. Böylece, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik süresi 5 yıl kısalacak ve daha erken emekli olmaları mümkün hale gelecek.