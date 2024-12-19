65 yaş maaşı, genellikle belirli bir yaşın üzerindeki ve belirli gelir düzeyinin altında olan kişilere devlet tarafından sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ocak ayının geliyor olmasıyla birlikte maaşlara yapılacak zam oranı da netleşiyor. 65 yaş aylığı ve engelli maaşı da 6 aylık enflasyon farkı üzerinden zam alıyor. Peki 2025'te 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, ve engelli maaşı zammında son durum.
Türkiye'de 65 yaş maaşı olarak bilinen yardım, yaşlı aylığıdır. Yaşlı aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara ödenen bir sosyal yardım programıdır. Asgari ücret zammının, memur ve emekli ücretlerinin yanında 65 yaş aylığı ve engelli maaşları da 6 aylık enflasyon farkı üzerinden zamlanıyor. Yaşlılık maaşı alanlar da 2025 yılı 65 yaş aylığına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Peki 2025'te 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ne kadar olacak?
65 yaş aylığı, engelli maaşı dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı zamlanacak mı?
Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar da son gelişmelerin ardından aldıkları sosyal yardım ödemelerinin ve aylıkların ne kadar olacağını merak ediyor. 65 yaş aylığı, engelli maaşı dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı da memur ve memur emeklileri gibi 6 aylık enflasyon farkı üzerinden zam alıyor.
65 yaş aylığına ne kadar zam gelecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki yıl sonu yüzde 44,81'lük enflasyon beklentisi üzerinden yapılan tahminlerde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 12'yi bulabileceği tahmin ediliyor. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı ve evde bakım maaşı alanların bu oran üzerinden ödeneklerine yüzde 12 zam alması bekleniyor.
2025'te 65 yaş aylığı ne kadar olacak?
Ancak Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük tahmini üzerinden yapılan bir başka hesaplamada ise zam oranının yüzde 11,25 olması bekleniyor. Buna göre 4 bin 181 lira olan 65 yaş aylığı yüzde 11,25 zam alması halinde 4 bin 652 TL'ye yükselecek.
Engelli maaşı 2025 ne kadar olacak?
Engelli ya da hasta yakınlarına ödenen aylıklarda ise yüzde 11,25'lik bir artış halinde maaşları 9 bin 77 liradan 10 bin 100 liraya çıkacak. Ayrıca yüzde 40-69 arası engellilerin aylığı 3 bin 338'den 3.713 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli bireylerin ise 5 bin 7 TL'den 5 bin 570 liraya artması bekleniyor.
65 YAŞ MAAŞI KİMLER ALIR, YAŞLILIK AYLIĞI ALMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2022 Sayılı Kanuna göre muhtaç olmak koşulu ile, 65 yaşını doldurmuş Yaşlılar ile 18 yaşından büyük Malûl ve Sakat Türk Vatandaşlarına 1500 gösterge rakamının, memur maaşlarına uygulanan katsayı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır. Bağlanacak aylık miktarına eşit veya daha fazla aylık ortalama geliri bulunanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.
Emekli Sandığınca bağlanan bu aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkez Müdürlükleri aracılığı ile hak sahiplerine veya vekil yada vasilerine ödenmektedir.
Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşları, aylık talepleri için üç adet belgelik fotoğrafları ve Nüfus Cüzdanları ile birlikte ikametgâhlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Mal müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
İlgili Sosyal Yardımlaşma Vakfına aylık talebinde bulunanlar hakkında, Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükmü doğrultusunda aylık bağlanabilmesi için gerekli belgeleri düzenleyerek Emekli Sandığına göndermektedirler. Söz konusu belgeler Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenerek ilgililere aylık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda nihai karar Emekli Sandığınca verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir.
Eşi ile birlikte başvuruda bulunmuş olanlardan, kadın ve kocaya ayrı ayrı aylık bağlanmamaktadır. Bu durumda kocaya bağlanan aylık, esininde aylığa müstahak olması halinde %50 artırılarak ödenmektedir.
Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe göre kocası hükümlü, gaip ve akıl hastası olanlar dışında evli kadınlar kanun kapsamı dışında tutulmuşlardır.
Bağlanan aylıklar, hak sahiplerinin;
a) Ölümü,
b)Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi ( Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),
c) Muhtaçlığın kalkması,
d) Kadın ise evlenmesi,
e) Sakatlığı nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,
f) Bir akitle hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bakım altına alınması,
g) Daimi olmayan sakatlık oranının %40'ın altına düşmesi,
h) Erkek ise evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,
hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.
Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumları Emekli Sandığına üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.
YAŞLILIK VE MALÜLLÜK AYLIĞI TALEBİNDE GEREKLİ BELGELER
1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
2- Muhtaçlık Belgesi
3- (3) adet belgelik fotoğraf
4- Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Bağ-Kur ve SSK İl Müdürlüğü’ne (Gerek görülmesi halinde) soruşturma yazıları
5- 18 yaşını doldurmuş malûl vatandaşlar için Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu alınmak suretiyle İlçe Mal Müdürlüğüne müracaatta bulunur.