8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK! Kar ve soğuk geri dönüyor: 16 Şubat Meteoroloji Genel Müdürlüğü son açıklamalar

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Batı bölgelerde sağanak yağışlar görülürken, Anadolu’da buzlanma ve don olayları devam edecek. Yeni haftayla birlikte ise şiddetli soğuk hava ve kar yağışı yeniden etkisini gösterecek. İstanbul’da hafta sonu 12 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı çarşamba günü 4 dereceye kadar düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu…
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası bir haftadır Türkiye genelinde etkili olurken, birçok ilde kar yağışı görüldü. Hafta sonu ise hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Yeni haftada İstanbul, İzmir ve Bursa’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul’da sıcaklık 12, İzmir’de 16, Bursa’da ise 15 derece olacak. Ankara parçalı bulutlu ve 12 derece seyrederken, Antalya’da güneşli hava hakim olacak ve sıcaklık 16 dereceyi bulacak.
OĞUK VE KAR GERİ GELİYOR!
Pazartesi gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Ülke genelinde şiddetli soğuklar ve kar yağışları etkili olacak.
Hava sıcaklıkları 8-9 derece düşerken başta doğu bölgeler olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışları görülecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
Marmara'da 3 gün aralıklarla sağanak yağmur var. Sıcaklık artıyor 15 dereceye yakın.
İç Anadolu'da don ve buzlanma etkili, gece Sivas -10 derece. Öğle ise Eskişehir ve konya 11, Sivas 0, Niğde 7 derece.
Ege'de yağmur en fazla Muğla ve Aydın'ı etkileyecek. İç kesimler de bulutlanıyor, Manisa 15, Muğla 13, Afyonkarahisar 10, Bodrum yağmurlu 17 derece.
Akdeniz'de hava güneşli, sıcaklıkta artış var, Adana 17, Hatay 14, Isparta 12, Kahramanmaraş 11 derece.
Karadeniz'in doğu kesimi parçalı bulutlu, Zonguldak-Bartın, Düzce tarafı ise yağmurlu, Bolu 9, Zonguldak 11, Samsun 14, Trabzon 11 dereceye yükseliyor.
Doğu ve Güneydoğu'da havanın açması ile şiddetli don oluşacak, gece Erzurum -16, Ardahan -20 derece. Öğle saatlerinde Erzurum -6, Malatya 4, Gaziantep ve Diyarbakır 9 derece.