900 gün primle emekli maaşı alabilirsiniz! İşte az primle emekli olmanın yolları

Örneğin engelli emekliği yani vergi indirimiyle engelli emekliliğinde sigortalık süresi şartı vardı. 15 yılla 26 yıl arası sigorta giriş tarihinin eskiye gitmesi gerekiyordu. Sigortalı işe giriş tarihi eski olanlar sigortalık süresi de eski olduğu için donmuş olduğu için diğer de şartlar olduğu için vergi indirimi yasası çıkmadan önce hepsi gittiler ve emekli oldular. Ancak sigortalı işe girişi daha sonra olan ve sigortalık süresi dolmamış olanlar bu hakkı kaybettiler. Bu gibi durumların çocuklarınızda, yakınlarında olmasını istemiyorsanız bir an önce yasal olarak e-devlete girip isteğe bağlı sigorta başlatın. 3 gün veya 5 gün ne kadar paranız yetiyorsa.