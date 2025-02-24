A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Tekerlekli elektrikli moped, yarış similatörü kokpit, direksiyon vites pedal seti, termostatlı fırın, akıllı tartı, kahve makinesi ve buhar kazanlı ütü gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki bugün A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte 24 Şubat 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu.
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 24 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE
SEG Buzdolabı 11.499 TL
Flavel Buzdolabı 14.499 TL
Flavel Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL
Akel Termostatlı Fırın 1.699 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi 2.399 TL
Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL
El Bakım Seti 249 TL
Yarış Similatörü Kokpit 29.999 TL
Gaming Direksiyon Vites ve Pedal Seti 9.999 TL
Gaming Monitör 9.999 TL
Apex Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL
APEC 3 Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
125 cc Benzinli Motosiklet 49.990 TL
JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL
Hı-Level 43 İnç 4K Ultra HD TV 9.999 TL
Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.599 TL
Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5KW 5.499 TL
Perfect Plus Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL
Çok Amaçlı Kase 99,50 TL
Tava ve Sahan Seti 599 TL
Çelik Termos 349 TL
Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL
Kapaklı Borosilikat Demlik 199 TL
Tabureli Dijital Bateri Seti 9.999 TL
Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 15.999 TL
Elektrikli Çocuk Motosikleti 12.990 TL
Oyuncak Büyük Bloklar 76 Parça 299 TL
Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 369 TL
Kurbağa Denge Oyunu 119 TL
Nuh'un Ankara Makarna Çeşitleri 20 TL
Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 109 TL
Tarabya Kaşar Peyniri 500 G 134,50 TL
Peynes Süzme Beyaz Peynir 500 G 69,50 TL
Öncü Tatlı Biber Salçası 900 G 115,90 TL
Çaykur Rize Turist Çay 500 G 99 TL
Torku Beyaz Peynir 1 Kg 185 TL
Doyfarm Piliç Büfe Salam 850 G 60 TL
Eti Browni Intense Gold Çikolatalı Kek 48 G 15 TL
Eti Popkek Muzlu Kek 60 G 7,50 TL
Eti Finger Bisküvi 900 G 87 TL
Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 G 50 TL
Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 G 24 TL
Eti Cicibebe Bebe Bisküvisi 172 G 28 TL
Hasata Baldo Pirinç 1000 G 74,50 TL
Seyidoğlu Pekmez 700 G 99,50 TL
Seyidoğlu Tahin 550 G 79,50 TL
Ustasından Çorba 12,50 TL
Sebzeli Çeşni 200 g 19,50 TL
Kaanlar Yağlı Siyah Zeytin 1KG 185 TL
Koska Sade Helva 175 g 36 TL
Hun Kakaolu Kürek Helva 400 g 40 TL