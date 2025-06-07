ABD karıştı! Donald Trump ile Elon Musk tartışmasında son durum ne: Kavga devam ediyor mu, neden tartıştılar?

ABD Başkanı Donald Trump ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk arasında yaşanan tartışmada gözler tartışmadaki son durumda. ABD Başkanı Donald Trump ve dün kavga ettiği müttefiki Elon Musk’ın bugün görüşmesi ve ardından basın açıklaması yapması bekleniyor. Peki, Donald Trump ile Elon Musk neden tartıştı, barışacaklar mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
ABD Başkanı Donald Trump ve yakın müttefiki Elon Musk’ın arasının açıldığına yönelik spekülasyonlar, ikilinin dün sosyal medyadan sert biçimde kavgaya tutuşmasıyla gerçeğe dönüştü.
ABD karıştı: Trump-Musk kavgasında son durum ne?
Tesla'nın patronu Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın kendisiyle ilgili "hayal kırıklığına uğradım" sözleri üzerine sert açıklamalarda bulundu.
Musk, Trump'ın adının Epstein dosyalarında da geçtiğini öne sürdü.
Musk, X üzerinde bir kullanıcının "Trump görevden azledilmeli" paylaşımına da "Evet" diye karşılık verdi. Musk, Trump'ın tarifelerinin de yılın ikinci yarısında resesyona yol açacağını söyledi.
Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı iş insanı Elon Musk, kendisi hakkında sert eleştiriler yapan ABD Başkanı Donald Trump'a, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." diye seslendi.
ABD Başkanı Trump ile vergi tasarısı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Elon Musk arasındaki tartışma büyüyor.
Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlığı görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, görevden ayrıldıktan sonra Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerine Trump bugün ilk kez yanıt vermişti.
Musk, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırlarken kendisiyle ilgili "hayal kırıklığına uğradım" açıklamasını yapan Trump'a, X hesabından anında yanıt verdi.
Trump'ın, "tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullandı.
Pensilvanya'daki seçimleri örnek gösteren Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." değerlendirmesini yaptı.
Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yaptı.
Trump ile Musk arasındaki tartışma, özellikle dünden bu yana giderek büyürken Amerikan medyası da iki isim arasındaki karşılıklı açıklamaları anlık takip edip paylaşıyor.
ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamalarda, Musk'ın söz konusu vergi tasarısına yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getirerek "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Musk'tan bomba Epstein iddiası
Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ABD'li iş insanı Elon Musk, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığını ve belgelerin kamuoyuna açıklanmama nedeninin bu olduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Trump ile vergi tasarısı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Elon Musk arasındaki tartışma büyüyor.
Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında sert eleştirilerde bulunan Trump'ın, Epstein davasına ilişkin belgelerde yer aldığını iddia etti.
"Büyük bombayı" patlatma zamanının geldiğini belirten Musk, "Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamalarının gerçek nedeni bu." ifadelerini kullandı.
Musk, gerçeğin yakında açığa çıkacağını kaydetti.
"Aklını kaçırmış"
ABC kanalının telefonla ulaştığı Trump'ın, Musk hakkında röportaj talebine, "Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?" diye cevap verdiği belirtildi.
Trump, aralarındaki tartışmanın son birkaç gündür medyaya yansıdığı Musk hakkında konuşmayı "özellikle düşünmediğini" ifade etti.
Ayrıca, Musk'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirten ABD Başkanı, ancak kendisinin bu konuşmaya hazır olmadığını söyledi.
Tesla'dan kurtulacak
Trump'ın "Tesla" marka aracından kurtulmayı planladığı belirtildi
CNN kanalında yer alan habere göre Başkan Trump'ın mart ayında satın aldığı Tesla aracını istemediği bildirildi.
Habere göre Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın kırmızı renkli Tesla'sının "satılabileceği veya muhtemelen hediye edilebileceği" yorumunu yaptı.
Trump'ın ayrıca televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Elon'u aklıma bile getirmiyorum. Onun bir sorunu var. Zavallı adamın bir sorunu var." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.
"Sanırım bir süre onunla konuşmayacağım ama ona iyi dileklerimi iletiyorum." diyen Trump, dün, 2026 bütçe tasarısı konusunda Musk'ın, kendisini eleştirmesinden "çok büyük hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti.
Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüş ve ABD Başkanı'nın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını, söz konusu dosyanın bu yüzden açıklanmadığını iddia etmişti.